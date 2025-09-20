Gli operatori e le operatrici di Caritas sostengono lo sciopero per Gaza

“Come operatori e operatrici impegnati ogni giorno nell’accoglienza e nel supporto e vicinanza alle fasce più vulnerabili del nostro territorio, abbiamo deciso di esprimere il nostro sostegno allo sciopero generale per Gaza indetto per lunedì 22 settembre”. Lo affermano in una nota gli operatori e le operatrici di Caritas La Spezia.

“Vista l’impossibilità di sospendere le attività delle comunità e strutture d’accoglienza dove siamo impegnati, abbiamo deciso di aderire alla mobilitazione assicurando i servizi essenziali e di emergenza dedicati ai nostri ospiti. Visto l’importante significato di questa iniziativa di vicinanza alla popolazione stremata della Palestina, offriremo il corrispettivo delle ore di lavoro attraverso una donazione che sarà devoluta in favore dei progetti di aiuto a Gaza coordinati da Caritas Italiana. In questo momento così grave, Mondo Nuovo Caritas, La Casa sulla Roccia, La Piccola Matita, La cooperativa sociale Il Cedro e il Sicomoro hanno sentito il dovere di esprimere in modo netto la loro posizione contro il genocidio in corso in Palestina”, concludono gli operatori e le operatrici di Caritas La Spezia.

