“I fondamenti della politica”, il 29 settembre la presentazione della ristampa del libro di Carlo Lupi

Lunedì 29 settembre, alle 17.30, presso la sede spezzina dell’Istituto superiore di Scienze religiose ligure, Nicola Carozza e Matteo Zoppi, entrambi docenti dell’Istituto, presenteranno al pubblico la riedizione del volume di Carlo Lupi “I fondamenti filosofici della politica secondo san Tommaso d’Aquino”, pubblicato per la prima volta nel 1986. Come suggerisce il titolo stesso, il tema trattato costituisce l’indagine delle radici dell’agire politico. In un tempo in cui la politica del “fare” viene spesso presentata come alternativa, se non antitetica, a quella del “pensare”, il volume di Lupi, a quarant’anni dalla prima pubblicazione, sembra implicitamente voler mettere ordine nell’argomento e richiamare l’uomo contemporaneo ad una riflessione alta sulla politica. In particolare, nel testo si affrontano i concetti di “persona” e di “bene comune” secondo la filosofia dell’Aquinate, alla base di ogni convivenza umana affinché una società possa sopravvivere. Queste idee fondamentali, nei secoli successivi, sono state anche la base della dottrina sociale della Chiesa. La nuova pubblicazione del testo, presso la casa editrice Dehoniane, è stata curata da Carozza, che ne ha aggiornato la bibliografia e ne ha redatto l’introduzione. Monsignor Pier Carlo Medinelli, parroco e primicerio del capitolo della cattedrale di Cristo Re, ha scritto una prefazione nella quale ricorda la figura del compianto Carlo Lupi, spentosi cinque anni or sono, con il quale egli ha collaborato per moltissimi anni. Nei due lunedì successivi, nel mese di ottobre, la sede spezzina dell’Istituto aprirà ancora le porte a tutte le persone interessate per altri due incontri con l’autore, di cui daremo notizia nelle prossime settimane.

L’articolo Rete spezzina Pace e Disarmo ritorna in piazza e ribadisce l’appello: “Revocare il patrocinio a Seafuture” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com