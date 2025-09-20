Il bimbo precipitato dal terrazzo a scuola solo per venti minuti: si indaga per abbandono di minore

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti ipotizzando il reato di abbandono di minore in relazione alla caduta del bambino di 7 anni avvenuta venerdì mattina nel Polo Res dell’istituto comprensivo statale IC di Voltri.

Il bimbo si trova ancora in gravissime condizioni all’ospedale San Martino, e la prognosi resta riservata. La squadra mobile sta conducendo le indagini sull’accaduto, e gli inquirenti si stanno concentrando sui minuti precedenti alla caduta. La pm Patrizia Petruzziello, che ha in mano l’indagine, ha chiesto accertamenti sul personale scolastico che quella mattina era nel polo per capire se il bambino sia stato lasciato solo e per quanto.

