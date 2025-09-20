Il comandante provinciale dei carabinieri Vincenzo Barbanera lascia Savona: “Terra straordinaria con grandi prospettive di crescita”

“Savona ha grandi prospettive di crescita, è una terra straordinaria. Qui ho trovato grande collaborazione inter-istituzionale, coi due prefetti (Enrico Gullotti e Carlo De Rogatis, n.d.R.), col questore Giuseppe Mariani, col comandante della Finanza Aldo Noceti a cui mi lega un grande rapporto di amicizia. Sono felice di lasciare al mio successore questo patrimonio di relazioni esterne che permette di lavorare più sereni e con più risultati”. Sono queste le parole con cui il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Vincenzo Barbanera, ha voluto salutare la provincia Savona. Da lunedì prossimo, infatti, assumerà l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta.

I saluti sono stati l’occasione per stilare un bilancio dell’attività svolta durante i tre anni di permanenza nel savonese: “Tre anni di lavoro di cui sono orgoglioso – ha spiegato Barbanera – I numeri relativi agli interventi sono alti, abbiamo dato una risposta decisa sia alle spaccate di Savona e Cairo sia allo spaccio di droga”.

