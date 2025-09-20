Il Don Bosco si presenta sul terreno del Cimma: “Siamo tra i pochi ad andare avanti da 73 anni”

C’è da chiedersi quanto sia riuscita la prima squadra del Don Bosco Spezia a concentrarsi in questi giorni sull’impegno che, per la terza giornata del campionato di Promozione ligure, la vede scendere in campo domenica 21 settembre (ore 15) contro la solitamente molto quotata Sammargheritese al “Franco Cimma” di Pagliari.

Un paio di giorni prima è infatti esplosa proprio al “Cimma” l’annuale festa salesiana di apertura ufficiale della nuova stagione calcistica a cui si stava lavorando da parecchio, con tanto di abituale trionfo di squadre in sfilata dalla prima ai più piccini. Immancabile e ravvicinato il calore delle famiglie, nonché presenza delle autorità pubbliche e federali. “Tanti auguri alla società rossonera – ha detto per l’occasione Giulio Guerri l’assessore comunale alla sicurezza – per un’ulteriore annata al servizio, coi suoi volontari e appassionati, della crescita generale in particolare dei giovani. Si tratta di una realtà e allo stesso tempo di un progetto che non si può non ammirare”.

