Il partigiano Giotto compie 100 anni: è festa in Valbisagno per il secolo di Giordano Bruschi

Buon compleanno partigiano Giotto: Giordano Bruschi compie 100 anni

Genova. Una grande festa per celebrare Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, che il 20 settembre compie 100 anni.

Iconica figura della Resistenza genovese (e non solo) e delle lotte operaie, memoria vivente dell’antifascismo, Bruschi è stato celebrato sabato pomeriggio nel giardino della Casetta dei Filtri del Circolo Sertoli, in Via San Felice, a Molassana. Un’occasione per riunirsi e scambiarsi aneddoti, oltre che per festeggiare un uomo che oggi è memoria storica e manifesto vivente dei valori dell’antifascismo.

