Incontro tra gli assessori regionali al turismo di Liguria e Piemonte: “A metà ottobre l’intesa per le ciclovie che uniranno le due regioni”

Liguria. L’assessore regionale al turismo Luca Lombardi è stato ospite a Bra della 15^ edizione di Cheese, l’importante evento dedicato al mondo dei formaggi dove ha incontrato l’assessore al turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

“Con l’amico Bongioanni del Piemonte stiamo collaborando da qualche tempo all’ambizioso progetto di unire le due regioni tramite un sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare: a metà ottobre saremo quindi pronti a firmare un protocollo d’intesa insieme anche alle Camere di Commercio di Cuneo e delle Riviere di Liguria. La collaborazione tra pubblico e privato sarà fondamentale per la realizzazione dell’opera e il sistema camerale è un collante importantissimo”, ha detto Lombardi.

