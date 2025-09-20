Lavagna: nubifragio dell’1 settembre; il cedimento dell’argine costa 151.000 euro

Il primo di settembre, a fronte di un nubifragio, si è verificata l’esondazione dell’Entella e il conseguente cedimento di un tratto della “ciclovia dell’ardesia”. Per diversi motivi si è provveduto all’esecuzione urgente del ripristino. I lavori sono stati affidati alla ditta “Solari Silvano” di Chiavari per un importo di151.000 euro. Probabilmente l’eliminazione dei detriti alla foce e dal greto dell’Entella avrebbero evitato la tracimazione. E potrebbero evitarne altre in futuro.

Di seguito il testo integrale della determina.

