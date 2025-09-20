Pianazze terra di nessuno. Sunia: “Solo prefetto ha risposto. Servono telecamere e controlli di polizia”

Rimozione urgente dei rifiuti presenti, verifica della proprietà e regolarità dei mezzi abbandonati e loro rimozione, installazione di telecamere di sorveglianza e inserimento dell’area Erp nei percorsi di controllo quotidiani delle forze dell’ordine. E’ questa la ricetta messa nero su bianco da Franco Bravo, commissario straordinario del Sunia della Spezia, e proposta alle autorità competenti per risolvere “lo stato di grave disagio ambientale” in cui versa il quartiere delle Pianazze.

La prima segnalazione del sindacato risale allo scorso giugno. Poi il Sunia fa sapere di averla reiterata il 25 agosto tramite Pec a Prefettura, sindaco Peracchini, Arpal e agli altri enti competenti. “L’unica risposta ricevuta, in data 11 settembre, è stata quella del prefetto, che ha comunicato di aver inoltrato il nostro esposto al Comune della Spezia – sottolinea Bravo -, il quale a sua volta ha coinvolto Acam”. Successivamente Arte ha convocato i sindacati degli inquilini per riferire di un incontro con Comune della Spezia e Acam.

