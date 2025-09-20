Domani (domenica 21), grande festa per i Volontari del Soccorso di Sant’Anna in Rapallo. Due i momenti che caratterizzeranno la giornata. Alle 16, sul piazzale della chiesa di Sant’Anna, dopo il saluto della presidente Giorgia Brigati, il parroco don Jacopo De Vecchi impartirà la benedizione a tre nuovi automezzi con tanto di presenza del Corpo bandistico Città di Rapallo. Secondo impotante momento la premiazione dei militi che avverrà alle 18. al parco Cuneo, in via Tre Scalini. Nell’intermezzo,sfilata nelle vie cittadine.
Rapallo: Volontari del soccorso, inaugurazione di tre automezzi e premiazione militi