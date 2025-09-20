Rete spezzina Pace e Disarmo ritorna in piazza e ribadisce l’appello: “Revocare il patrocinio a Seafuture”

La Rete spezzina Pace e Disarmo invita la cittadinanza a partecipare al 162° Presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, in programma lunedì 22 settembre alle 17 in Piazza Mentana. Tema centrale dell’iniziativa sarà la richiesta alle istituzioni di revocare il patrocinio a Seafuture.

L’associazione ricorda che, a seguito dell’invito rivolto dagli organizzatori anche alle rappresentanze istituzionali di Israele, già dal mese scorso è stata inoltrata formale richiesta di ritiro del patrocinio alla Regione Liguria e ai comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Portovenere. Nonostante la rinuncia alla partecipazione da parte della Marina Militare e della Delegazione Nazionale di Israele, l’invito non è stato revocato e la lista provvisoria delle delegazioni partecipanti evidenzia che metà dei Paesi presenti sono classificati dall’Indice di Democrazia dell’Economist come “autoritari” e “repressivi”.

