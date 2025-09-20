Salone Nautico di Genova, il porto di Andora aderisce al “Ventalogo del mare” della Lega Navale Italiana e di Marevivo

Andora aderisce al progetto nazionale “Ventalogo del Mare” della Lega Navale Italiana e di Marevivo, con l’obiettivo di collaborare per implementare le buone pratiche e i comportamenti che favoriscono la navigazione sicura per i diportisti, ma anche la tutela del mare. Al Salone Nautico di Genova c’è stato l’incontro fra il sindaco Mauro Demichelis, il presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola e il Vicepresidente Nazionale della Lega Italiana, Ammiraglio Luciano Magnanelli per ufficializzare la collaborazione e presentarla alla stampa e agli ospiti riuniti nello stand di Assonat. In rappresentanza della Lega Navale Sezione di Andora c’era il suo presidente Matteo Basile.

“Il Ventalogo è uno strumento che ci è subito piaciuto perché ci sembra davvero efficace – ha dichiarato il presidente dell’AMA Fabrizio De Nicola – In una grafica accattivante, che può essere riprodotta su cartelli e volantini, riunisce 20 regole possiamo dire del “buon marinaio” che gode del piacere di navigare nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, degli altri naviganti e naturalmente dell’ambiente attraverso pratiche semplici, efficaci e quotidiane”.

