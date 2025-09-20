Serie D, Cairese-Biellese LIVE: gli aggiornamenti del match in diretta

CAIRESE – BIELLESE (-)

In questo sabato, 20 settembre, è in programma la sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie D. La Cairese, reduce da un’ottima prestazione contro la Lavagnese, ospiterà la Biellese. Quest’ultima, anch’essa neopromossa, arriva da una vittoria per 2 a 0 e tenterà di ripetersi. Il calcio d’inizio è fissato per le 16:00 sul manto erboso del Brin di Cairo Montenotte. A dirigere la partita sarà il signor Costa Marco (VA) con l’aiuto di Rastrelli Alessandro (FI) e Galla Giovanni (PT).

