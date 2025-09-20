Sole e temperature estive: riviera savonese presa d’assalto dai turisti

Riviera. Il bel tempo annunciato, il sole e il clima estivo, con l’apertura delle scuole appena avvenuta, hanno regalato per questo weekend una riviera savonese presa letteralmente d’assalto dai turisti, che si sono riversati nelle località balneari per godersi al meglio l’ultimo scampolo di spiaggia e mare.

In questa giornata spiagge piene e affollate, con gli stabilimenti balneari pronti ancora ad accogliere i vacanzieri. Per gli operatori, con l’auspicio di condizioni meteo favorevoli, la speranza tra fine settembre e ottobre di vedere un concreto allungamento della stagione turistica.

