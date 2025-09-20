Suicidio assistito negato da Asl, l’Associazione Luca Coscioni: “Fabrizio ha fissato l’appuntamento per la Svizzera”

Liguria. “Dopo il diniego della Asl ligure al suicidio assistito’, nonostante rientri nelle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale, Fabrizio ha fissato un appuntamento in Svizzera per accedere all’aiuto alla morte volontaria”. A renderlo noto è l’Associazione Luca Coscioni, che sta seguendo da vicino la vicenda dell’uomo (Fabrizio è un nome di fantasia per tutelarne la privacy) affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva irreversibile.

La sua patologia lo ha portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi disturbi motori. Attualmente comunica solo tramite gesti e, a fatica, con un tablet. È totalmente dipendente da assistenza quotidiana continua. Per questo, aveva fatto chiesto alla propria Asl di accedere al suicidio assistito, una richiesta prima respinta e poi (a seguito di nuova istanza) tuttora in sospeso.

