Varese Ligure: auto sbanda, morti due fratelli

Nella tarda mattinata in località Pecorara, a Vartese Ligure, un’auto è sbandata finendo fuori strada; nell’impatto sono morti due fratelli di mezza età che si trovavano a bordo. Non è escluso che quello al volante sia stato colto da un infarto. Sul posto è giunto il 118 di Brugnato con la Croce Rossa di Varese Ligure, la pubblica assistenza di San Pietro Vara e Ligure e i vigili del fuoco di Brugnato. Sulla dinamica stanno effettuando accertamenti i carabinieri, L’auto è stata posta sotto sequestro; le salme sono a disposizione dell’autorità giudiziaria che molto probabilmente disporrà l’autopsia.

