Via gli smartphone, il pensiero degli studenti spezzini: “Divieto giusto, ma non a ricreazione”

Lunedì è suonata la prima campanella che ha inaugurato ufficialmente, anche nella provincia spezzina, l’anno scolastico 2025/26. Oltre agli importanti cambiamenti riguardanti l’esame di maturità, il nuovo regolamento ufficiale nazionale presenta delle novità sul tema caldo degli smartphone, che verranno banditi in tutte le scuole di ordine e grado e per tutto l’orario scolastico, senza alcuna possibilità di utilizzo al di fuori di esso, nemmeno a ricreazione o per motivazioni didattiche. Un cambio drastico, imposto dal ministero dell’Istruzione, che obbliga le scuole a cercare varie soluzioni per adattarsi, ad esempio chiudendo i telefoni in un cassetto o in una scatola sulla cattedra, utilizzando degli armadietti oppure chiedendo semplicemente ai ragazzi di spegnerli e lasciarli nel proprio zaino. Una svolta importante per tutti gli studenti che, soprattutto dal periodo post Covid, convivono frequentemente con il supporto tecnologico nelle loro mani che può aiutare a velocizzare lo studio ed essere utilizzato per nuovi metodi didattici ma anche diventare un’importante fonte di distrazione durante le lezioni o uno strumento per copiare più facilmente compiti e verifiche. Con il divieto totale si vuole perciò evitare che il cellulare si trasformi in mezzo per aggirare le regole e di universo parallelo in cui poter accedere e disconnettersi dalla realtà. Questa riforma ha suscitato reazioni contrastanti tra gli studenti delle diverse scuole spezzine, che hanno spiegato come è stato interpretato il nuovo decreto nei loro istituti.

Gabriele, del liceo scientifico ‘A. Pacinotti’ afferma che “appena si entra in classe il cellulare deve essere spento e messo nello zaino. – aggiungendo in cosa consistono le sanzioni in caso di aggiramento delle regole – Se si viene scoperti ad usarlo, per le prime due volte lo studente riceve una nota generica, poi alla terza e alla quarta una nota disciplinare e alla quinta volta scatta la sospensione”.

