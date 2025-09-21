Aibm, concluso corso barman a Bocca di Magra. Il prossimo sarà a ottobre alle Pianazze

Si è concluso nei giorni scorsi il corso di formazione per aspiranti barmen tenuto dall’Associazione Italiana Bartender & Mixologist a Bocca di Magra, presso il Debiross. Gli allievi si sono cimentati nella preparazione di diversi cocktail IBA con le tecniche di miscelazione codificate e quelle internazionali. Un’altra sessione del corso di terrà a ottobre, iscrizioni aperte. Aperto a tutti, il corso di avviamento alla professione di barman si sviluppa in 4 lezioni, da 3 ore cadauna, che partono dalla conoscenza dei vari tipi di bar fino al lavoro pratico vero e proprio, affrontando anche lo studio dei distillati e liquori più usati, fino ad arrivare alle nozioni basi di caffetteria e free pouring.

“Il nuovo programma didattico dell’Associazione Italiana Bartender & Mixologist (AIBM Project) è innovativo e coniuga lo stile classico con uno stile dinamico (quello del free pouring), denominato Italian Mixing Style – comunicatno dall’associazione promotrice -; il programma di lezioni ha come obiettivo quello di trasmettere all’aspirante bartender le abilità e competenze necessarie di base per poter lavorare con professionalità nel mondo del bere miscelato”.

