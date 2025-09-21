Aidea, le iniziative per la Giornata europea delle lingue. In programma anche un thé multietnico

Anche quest’anno l’associazione Aidea della Spezia, in collaborazione con Punto informativo Antenna Europe Direct La Spezia, celebra la Giornata europea delle lingue, nei giorni 25 -26 settembre. La Giornata europea delle lingue, istituita nel 2001 dall’Unione europea, celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita. Da allora, si celebra ogni anno in tutta Europa. “Imparare una lingua non è una questione d’età né di istruzione ma è alla portata di tutti – dicono dall’associazione Aidea -. L’entusiasmo e la buona volontà contano più di ogni altro aspetto. Solo la metà della popolazione italiana parla un’altra lingua mentre le competenze in materia di lingue straniere sono oggi indispensabili. Infine: imparare le lingue mantiene la mente giovane!”.

