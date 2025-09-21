Al via alla sede Labulé corsi di teatro e canto corale

Al via domani, lunedì 22 settembre, i corsi organizzati dall’associazione Le Metamorfosi dell’acqua. I corsi si svolgeranno a Labulé (Via Colombo 152) e prevedono una prova gratuita. Questa la proposta dell’associazione:

“Dal testo alla scena”

Laboratorio di drammaturgia e recitazione

Lunedì 20,30-22,30

Ass. Le metamorfosi dell’acqua

Che cos’è un testo teatrale? Come si legge? Come si scrive? Come si mette in scena?

Queste e tante altre domande saranno la traccia che guiderà nel laboratorio “dal testo alla scena” dove sarà messa alla prova la scrittura per creare testi teatrali che poi saranno messi in scena. Il corso sarà diviso in due parti: “Scrivere per la scena” e “Stare sulla scena”.

Docente Geppina Sica; insegnante di teatro nelle scuole, progetta e conduce laboratori sulla lettura rivolti all’infanzia. Per molto tempo ha scritto storie per il teatro, articoli per giornali e riviste e lavorato in radio. Nel 2025 esordisce con il romanzo dando alle stampe Toni cento medaglie, finalista, nel 2024, al concorso letterario nazionale “Giana Anguissola”. In precedenza suoi racconti si erano a loro volta disinti nei concorsi.

Prima lezione 22 settembre.

Per informazioni e prenotazioni 339 755 1771 Geppina Sica

