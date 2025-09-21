Albingaunia troppo “pazza” per Poggi: “Contento per l’attaccamento ma non possiamo complicarci la vita così”

Cisano. L’Albingaunia si è portata a casa la qualificazione al prossimo turno di Coppa Liguria riacciuffando il Cisano in 9 contro 11. Un segnale importante del grande spirito dei bianconeri che non hanno mollato sino all’ultimo istante. Tuttavia mister Daniele Poggi, oltre ad applaudire l’attaccamento dei suoi ragazzi e sottolineare una prova comunque ordinata, sottolinea come non gli sia piaciuta la gestione emotiva e mentale che ha portato a rimanere in doppia inferiorità numerica. Un fattore su cui lavorare per consentire un’ulteriore crescita al suo giovane gruppo.

