Allerta arancione, a Calice chiuse strade comunali e provinciali oltre a scuole e spazi pubblici

L’allerta meteo che scatterà nella notte tra domenica e lunedì porterà importanti limitazioni alla viabilità a Calice al Cornoviglio. La sindaca Federica Pecunia, con un’ordinanza firmata il 21 settembre, ha disposto la chiusura di diversi tratti stradali a causa del rischio idrogeologico connesso all’allerta arancione in vigore dalla mezzanotte alle 15 di lunedì 22 settembre, seguita da un’allerta gialla fino alle 19.
In particolare, resteranno interdetti al traffico la strada comunale Tranci–Bruscarolo, che potrà riaprire solo dopo i sopralluoghi tecnici successivi all’evento, e il tratto della strada Santa Maria Alpicella interessato da lavori di messa in sicurezza. A queste misure si aggiunge la chiusura della SP 8, disposta dalla Provincia della Spezia nel tratto coinvolto da interventi di consolidamento del versante franoso.