Allerta arancione, scuole aperte o chiuse: le decisioni a Genova e negli altri Comuni

Genova. Con la prima allerta arancione dell’anno scolastico, emessa da Arpal per tutta la Liguria a partire dalle mezzanotte di lunedì 22 settembre, alcuni sindaci della città metropolitana di Genova hanno deciso la chiusura delle scuole in via precauzionale. A incidere sulle scelte potrebbe essere anche lo sciopero generale per Gaza, lanciato dal sindacato Usb, che provocherà blocchi e disagi anche nel settore scolastico, a prescindere dal maltempo.
Man mano che i Comuni ufficializzano le loro decisioni, riportiamo qui tutte le informazioni disponibili.