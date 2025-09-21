COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Allerta arancione, scuole aperte o chiuse: le decisioni a Genova e negli altri Comuni

Allerta arancione, scuole aperte o chiuse: le decisioni a Genova e negli altri Comuni

Generica

Genova. Con la prima allerta arancione dell’anno scolastico, emessa da Arpal per tutta la Liguria a partire dalle mezzanotte di lunedì 22 settembre, alcuni sindaci della città metropolitana di Genova hanno deciso la chiusura delle scuole in via precauzionale. A incidere sulle scelte potrebbe essere anche lo sciopero generale per Gaza, lanciato dal sindacato Usb, che provocherà blocchi e disagi anche nel settore scolastico, a prescindere dal maltempo.

Man mano che i Comuni ufficializzano le loro decisioni, riportiamo qui tutte le informazioni disponibili.

» leggi tutto su www.genova24.it