Vista la condizione di allerta meteo arancione che scatterà a mezzanotte, seguita da allerta gialla, emanata dal servizio di protezione civile della Regione Liguri, su disposizione del presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, è stato decretata la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori dello spezzino nella giornata di domani, lunedì 22 settembre 2025. Un provvedimento adottato “ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari, tenuto conto delle attività serali di alcuni istituti, atteso che il medesimo rischio è grave ed urgente”, si legge nella nota diffusa dalla Provincia.
L’articolo Allerta meteo, lunedì 22 settembre niente lezioni nelle scuole superiori spezzine proviene da Città della Spezia.