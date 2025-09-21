“Blocchiamo tutto”, confermato lo sciopero generale per Gaza: a Genova blocchi e cortei

Genova. Il maltempo e l’allerta arancione non fermano lo sciopero generale per Gaza lanciato dal sindacato Usb con lo slogan Blocchiamo tutto. E Genova, col suo porto già al centro delle numerose iniziative del Calp per bloccare il traffico di armi verso Israele, sarà una città nevralgica nell’ambito della mobilitazione nazionale. Proprio dal capoluogo ligure era stato proclamato lo sciopero in un’assemblea gremita. Oltre ai blocchi dei varchi portuali sono previsti diversi cortei in mattinata per dare vita a un grande corteo cittadino nel primo pomeriggio.

Il programma dello sciopero generale a Genova

