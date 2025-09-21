Borzonasca: i vigili del fuoco recuperano biker smarritosi in zona Giacopiane

Questa volta a smarrirsi non è stato un fungaiolo o un escursionista, ma un biker sessantenne che era andato a pedalare nell’aria pura della zona dei laghi di Giacopiane. Verso le 19.00, non individuando il sentiero sicuro del ritorno, ha chiesto soccorso. Da Chiavari sono partiti i vigili del fuoco che hanno individuato, grazie al cellullare dell’uomo, la sua posizione. Lo riaccompagneranno sulla strada carrozzabile.

I casi di persone disperse e recuperate da vigili del fuoco e soccorso alpino, si sono moltiplicati negli ultimi giorni e torna la polemica se sia giusto che questi soccorsi siano gratuiti o se debbano essere oggetto di una normativa che invogli quanti si immergono nella natura a prendere tutte le misure necessarie per iniziare e concludere le escursioni in maniera autonoma.

