Calcio/ Riese, sei gol in Coppa Liguria contro il Marina Giulia

Riese 6 – Marina Giulia 1

Inizia con una vittoria la stagione della Riese, che batte nel derby di Chiavari, il Marina Giulia, nella prima partita di Coppa Liguria.

La partita si sblocca al minuto 15 , quando Cappelli Matteo con un preciso cross dalla sinistra serve Cizmja che di testa fa 1 a 0.

Dopo appena due minuti lo stesso Cappelli Matteo conclude una azione personale con un pallonetto per il raddoppio Riese.

Al 20° la Riese cala il tris con Pecaj che si invola verso al porta e riesce a superare anche lui con un pallonetto il portiere ospite Cuneo.

Al minuto 23 il Marina Giulia riesce ad accorciare le distanze con un penalty realizzato da Oronos.

Il caldo e le elevate temperature abbassano i ritmi elevati fino alla mezza ora di gioco e nella parte finale del primo tempo la partita scivola via senza occasioni da annottare.

Nella ripresa dopo appena 3 minuti Matteo Cappelli , oggi capitano , si guadagna e realizza il rigore che vale il 4 a 1. La Riese preme ancora sull’ acceleratore , ed al minuto 66 arriva il gool del 5 a 1 con Gremo , il quale servito da verticalizzazione di Pagani , si invola verso la porta e superando il portiere gonfia la rete.

Al minuto 76 Pagani mette il punto esclamativo sulla gara trovando anche lui il gool con un preciso tiro da dentro l’ area.

Il cammino della nuova stagione parte bene per la Riese, ma la stessa strada è ancora lunga e piena di insidie, quindi testa bassa e tanto lavoro come fatto fino ad oggi.

