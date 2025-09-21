Chiavari: auto vola fuori strada in viale Kasman; conducente quasi illeso

La scorsa notte. verso l’1.30, un’auto che percorreva viale Kasman in direzione Carasco, ha sfondato la ringhiera ed è finita nell’area sottostante sede di un concessionario d’auto. Il giovane sudamericano che era al volante, cui in un primo tempo era stato assegnato il codice rosso per dinamica, poi derubricato in giallo, è stato soccorso dal medico del 118, dai militi della Croce Verde di Chiavari e dai vigili del fuoco subito arrivati dal vicino distaccamento. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri per capire anche i motivi, oltre la velocità, per cui il sudamericano è uscito dalla carreggiata.

