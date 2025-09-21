Coppa Liguria Seconda Categoria, Mallare-Giusvalla LIVE: il match raccontato in diretta

MALLARE – GIUSVALLA ()

Questa domenica, 21 settembre, si giocherà la prima partita di Coppa Liguria della Seconda Categoria. Le due squadre impegnate sono il Mallare e il Giusvalla. La prima, retrocessa nella passata stagione, cercherà di partire subito nel migliore dei modi e non seguire la scia negativa dello scorso anno. La seconda è una nuova squadra che disputerà per la prima volta la Coppa Liguria. Il match si terrà al campo A. Agosto di Mallare e il calcio d’inizio è fissato alle 15:00. A dirigere il match sarà il signor Doglio Stefano (SV).

