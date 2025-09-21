In coma farmacologico la donna investita durante una gara di rally: resta in prognosi riservata

Pietra Ligure/Cairo. Resta in prognosi riservata, ricoverata in rianimazione e in coma farmacologico la settantaseienne (originaria di Pareto) investita da un’auto lungo la tratta della Sp 12, tra Altare e Ferrania, vicino alla zona del Parco dell’Adelasia.

Già da ieri, sabato 20 settembre, a incidente appena avvenuto le condizioni della donna, A.F., erano apparse subito gravi tanto che il 118 aveva chiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Albenga. La donna era stata trasportata al pronto soccorso del Santa Corona in codice rosso.

» leggi tutto su www.ivg.it