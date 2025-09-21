La Notte Bianca di Sarzana ha celebrato il ricordo dell’Alhambra, Ponzanelli: “Una serata magica”

Notte Bianca dall’atmosfera nostalgica ma riuscita quella che ieri sera ha idealmente chiuso l’estate sarzanese rievocando i fasti dell’Alhambra e portando in piazza anche vinili e sonorità di due figure storiche come Ricky Le Roy e Dino Neri. Tantissime le persone che hanno ballato davanti alle consolle allestite dai locali hanno aderito – da sottolineare i ritmi afrobeat di Federico Faggioni per Taffy’s Bar – così come quelle che hanno riempito ristoranti e attività del centro storico nonostante il rinvio di una settimana dovuto al maltempo. “E’ stata una serata magica. Grazie a Ricky, Dino, David e Mirco – ha sottolineato l’assessore al commercio Luca Ponzanelli – grazie ai nostri commercianti e a tutti coloro che hanno animato le nostre vie e piazze. Grazie a Sarzana, che è più viva che mai”. L’apertura straordinaria dei negozi infatti è stata per molti anche l’occasione per approfittare delle ultime ore di saldi estivi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com