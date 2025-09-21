Lezione teorica e gita fuori porta per prendere confidenza con la fotografia digitale

Ha preso il via il progetto sperimentale “Fotograficamente connessi”, promosso dal facilitatore digitale del Distretto socio sanitario 19 “Val di Magra” Nicola Orlandi, iniziativa che vede coinvolti dieci cittadini alle prime armi con la fotografia digitale. Primo passo è stata una lezione teorica a Sarzana dedicata all’attuale ruolo della fotografia digitale nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale. Successivamente, nella giornata odierna, corsisti e facilitatore si sono recati in gira al Santuario Madonna delle Grazie di Montenero a Livorno e al borgo di Riparbella (collina delle “fiabe”) in provincia di Pisa così da potersi cimentare sul campo. Obbiettivo finale, raccogliere i vari scatti così da poter realizzare uno slide show di ricordo.

