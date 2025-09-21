Meteo, sole e nuvole si alterno sulla Liguria: lunedì torna il maltempo con temporali e rovesci

Liguria. Il progressivo avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà, nella seconda parte di oggi (domenica 21 giugno), un graduale aumento della nuvolosità e un primo calo delle temperature. Ad inizio settimana prossima, passaggio perturbato e calo termico più deciso. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottetempo e al mattino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Dalle ore centrali del giorno, progressivo incremento della nuvolosità sul savonese e, nel corso del pomeriggio, anche sul genovesato occidentale. Invece, sul resto della Regione permarranno ancora ampi spazi soleggiati. In serata, aumento della nuvolosità sull’intera Regione, con anche qualche piovasco o breve rovescio in prossimità dei rilievi tra savonese e genovesato.

