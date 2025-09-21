Nuoto/ International Swimming Challenge, report e risultati

Da Comunicazione Asd Aquamanara 1968

Nelle splendide acque del Golfo del Tigullio protagonista di numerose manifestazioni natatorie nel

corso dell’anno, si è svolta sabato 20 settembre la gara di nuoto tra Sestri Levante – Santa Margherita

Ligure e Portofino a cui hanno partecipato 123 nuotatori; la manifestazione comprendeva due gare

una in partenza da Sestri Levante con arrivo a Portofino di 10 miglia nautiche ed una tra Santa

Margherita e Portofino, passando attraverso l’Area Marina Protetta di Portofino, di 2500 metri.

