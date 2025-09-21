Pesca/ Venti coppie alla gara alla traina; prima coppia Riccardo e Ettore Boni

Dall’Associazione pesca sportiva Porticciolo di Camogli



Questa mattina come ogni anno si è svolta l’uscita sociale di pesca alla traina a coppie. Hanno partecipato 20 coppie in una giornata di mare e tempo ottimali. Ci sono state buone catture per quasi tutti i concorrenti.

Prima coppia Boni Riccardo e Boni Ettore con kg 7.850 di pescato

Seconda classificata Vimercati Giorgio e Magliozzi Damiano con kg 7.680

Terza classificata Picasso Luciano e Finamore Vincenzo.

Premi per tutti i partecipanti. Ha presenziato alla premiazione il sindaco di Camogli Giovanni Anelli.

