‘Santa’: Giornate del patrimonio, la basilica apre le porte del campanile

Da Casa mons Solimano – S. Margherita Ligure

La Basilica di Santa Margherita, a Santa Margherita Ligure, partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio e nel pomeriggio di domenica prossima, 28 settembre, aprirà le porte della torre campanaria per una visita guidata. L’ascesa al campanile della Basilica offre un’occasione unica per esplorare l’architettura religiosa e l’arte campanaria da un punto di vista originale, valorizzando sia gli aspetti materiali che quelli intangibili connessi alle secolari pratiche della produzione e del suono manuale delle campane.

» leggi tutto su www.levantenews.it