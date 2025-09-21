Un lettore: “Fermata bus Piazzale Kennedy dopo un po’ di pioggia diventa una piscina, mi chiedo come non si riesca a sistemarla”

Sopra, due scatti trasmessi dal lettore

Gentile redazione, da anni segnalo lo stato di degrado della fermata del bus in Piazzale Kennedy e purtroppo, nonostante i numerosi proclami sui miglioramenti del trasporto pubblico cittadino, promesse di hub di interscambio, mega autobus e di un trasporto pubblico efficiente e sostenibile, mi chiedo come non si riesca a sistemare una fermata del bus molto frequentata (specialmente al mattino da molti studenti) che dopo un po’ di pioggia diventa una piscina olimpionica, che si trasforma in un’attrazione irresistibile per qualche buontempone di passaggio che si diverte ad inzuppare le persone sul marciapiede. A questo punto mi chiedo se dobbiamo attendere un nuovo bando MIT per stappare le caditoie e rifare il manto stradale o sperare in qualche intervento della provvidenza? Cordiali saluti,

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com