Alassio, il 25 settembre l’inaugurazione della statua di Sandro Pertini nell’anniversario della sua nascita

Alassio. Giovedì 25 settembre alle 11 la città di Alassio celebrerà il presidente Sandro Pertini con l’inaugurazione della statua a grandezza naturale a lui dedicata, che verrà svelata nella sua collocazione definitiva in piazza Partigiani.
Alla cerimonia interverranno il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, le autorità civili, militari e religiose, e le associazioni del territorio, terra natale dell’esimio Presidente, originario della località savonese di Stella, dove nacque proprio il 25 settembre, nel 1896.