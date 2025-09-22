COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Alassio, il 25 settembre l’inaugurazione della statua di Sandro Pertini nell’anniversario della sua nascita

Alassio, il 25 settembre l’inaugurazione della statua di Sandro Pertini nell’anniversario della sua nascita

alassio statua pertini

Alassio. Giovedì 25 settembre alle 11 la città di Alassio celebrerà il presidente Sandro Pertini con l’inaugurazione della statua a grandezza naturale a lui dedicata, che verrà svelata nella sua collocazione definitiva in piazza Partigiani.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, le autorità civili, militari e religiose, e le associazioni del territorio, terra natale dell’esimio Presidente, originario della località savonese di Stella, dove nacque proprio il 25 settembre, nel 1896.

» leggi tutto su www.ivg.it