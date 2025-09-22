Allerta arancione a Cairo, residenti di corso Dante protestano in Comune: “Siamo di nuovo a bagno”

Cairo Montenotte. “Nemmeno un euro di risarcimento dallo scorso anno e siamo di nuovo al punto di partenza. Non ce la facciamo più, vogliamo delle risposte”. Queste in sintesi le istanze del gruppo di cairesi di corso Dante e via Cesare Battisti, che la scorsa notte sono stati colpiti duramente dall’evento alluvionale e dall’ondata di piena del fiume e che hanno deciso di manifestare, oggi, davanti al municipio.

“Siamo andati di nuovo sott’acqua, abitazioni e attività commerciali distrutte dopo soli undici mesi. Siamo stanchi di vedere i nostri sacrifici andare a bagno”, hanno rimarcato i residenti.

