Camogli: volontari in azione per il World Cleanup Day

Quindici apneisti e apneiste, insieme a cinque volontari a terra, hanno lavorato senza sosta per ripulire un tratto di fondale e di litorale, raccogliendo complessivamente 270 kg di rifiuti. A dominare la raccolta, i resti della struttura di un ristorante travolto dalla mareggiata dello scorso inverno.

Domenica 21 settembre, ultimo giorno d’estate e World Cleanup Day, il sole ha accolto i volontari dell’Organizzazione di Volontariato Spazzapnea nella pittoresca cornice di Camogli. Per due ore, si sono trasformati in veri e propri “spazzini del mare”, riportando a terra rifiuti di ogni tipo: plastica, ferro, cicche di sigaretta e persino un paio di ciabatte da spiaggia abbandonate tra gli scogli.

Nata a Genova nel 2018 dall’idea di un gruppo di amici apneisti e soci della ASD Apnea Center, nota scuola di apnea genovese, Spazzapnea propone una vera e propria competizione a squadre, in cui vince chi raccoglie più rifiuti in un determinato arco di tempo. I volontari possono operare sia a terra sia in mare e, al termine della raccolta, sono chiamati a differenziare i rifiuti, che vengono poi pesati e catalogati in base alla pericolosità ambientale.

Dalla sua fondazione, Spazzapnea ha coinvolto 15 località, 2.430 volontari e raccolto oltre 21.135 kg di rifiuti.

L’evento del 21 settembre è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Camogli con il prezioso aiuto di Cristina Gambazza assessora al commercio, ambiente e verde pubblico, del WWF-Sub, di Piantando, con il fondamentale sostegno logistico della Base Spiaggia gestita da Francesco Doddis, Club Vela Camogli /LNI, del Consorzio Genova Ocean Agorà e il contributo dell’APS Salvamento Nervi.

Sempre al fianco di Spazzapnea è la Fondazione Compagnia di San Paolo, che con il suo supporto rende possibili eventi completamente gratuiti per i volontari.