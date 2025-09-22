Cerca famiglia Lella, giovane, coccolona e bella

Dolce coccolona dagli occhi smeraldo, Lella, opite al gattile comunale di San Venerio, cerca una famiglia. Ce la presenta l’Impronta, l’associazione che gestisce il canile/gattile di Via del Monte: “Gattina adulta ma giovane, è una micia bellissima: con i suoi occhi verde smeraldo conquista sempre tutti! È anche davvero molto dolce e adora ricevere coccole e stare in braccio – spiegano i volontari -. È una piccola curiosa, dal pelo morbidissimo e il musetto molto espressivo. È molto tranquilla anche con gli altri gatti. Con la sua vocina dolce, il suo pelo candido e morbido e i suoi occhioni enormi fa tantissima tenerezza: sembra ancora una cucciolina tutta da spupazzare”. Sicuri che già Lella sta facendo breccia nel cuore di qualcuno che sta leggendo, l’Impronta invita a raggiungere il gattile per conoscerla. Come fare? Mandando un messaggio su WhatsApp ad Anna al 348/7882777 in modo da prendere un appuntamento.

