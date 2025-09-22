“Donne sul ponte di comando” al Salone Nautico di Genova: le donne protagoniste della Blue economy ligure

Liguria. Questa mattina è andato in scena il terzo incontro del progetto “Donne sul Ponte di Comando”, l’iniziativa regionale realizzata in collaborazione con Wista Italy che celebra e promuove la presenza femminile nei settori della Blue economy, uno dei principali motori economici della Liguria.

Il progetto, che ha visto già due importanti tappe l’8 marzo nella Sala Trasparenza di Regione Liguria e il 19 maggio al Festival delle Regioni a Venezia, ha scelto il Salone Nautico di Genova come scenario per questo nuovo appuntamento, dove le protagoniste sono state le imprenditrici e le professioniste liguri che hanno saputo affermarsi nel mondo marittimo. Il convegno, moderato da Lucia Nappi, ha visto la partecipazione di figure di spicco come Marina Stella, Sonia Sandei, Barbara Pozzolo, Carolina Villa, Monica Zanardi e l’assessore regionale alle Pari Opportunità Simona Ferro.

