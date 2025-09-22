Gaza, Savona scende di nuovo in piazza: “Fai qualunque cosa ma fai qualcosa”

COMMENTA
Savona. Savona scende di nuovo in piazza per la Palestina. Ancora una volta centinaia di manifestanti si sono trovati in piazza del Brandale alle 17 e da qui è partito il lungo corteo fino in piazza Mameli.

“Fai qualunque cosa ma fai qualcosa”, è lo slogan della mobilitazione di oggi promossa dall’unione sindacale di base e appoggiata da Acli Savona, ANPI Savona Com. Provinciale Arci Savona, Associazione Culturale Liguria, Palestina Associazione Naz. pensionati Pantere Grigie Attac, Ciclofficina Alfonsina, Coordinamento NoRearm, NoGuerra Savona CUB Savona e Valbormida, Federazione PCI Savona Gruppo Palestina, Medicina Democratica Liguria, Officina della Pace, Posto in prima fila in un altro mondo possibile, Rifondazione Comunista, Savona Disarmo Sial Cobas.

