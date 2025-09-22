Ginnastica estetica/ Campionati europei, la Pro Recco Gym Club rappresenta l’Italia

Da Pro Recco Gym Club
Dal 19 al 21 settembre Budapest ha ospitato i Campionati europei di ginnastica estetica di gruppo, organizzati dalla IFAGG (International Federation of Aesthetic Group Gymnastics). Tre giornate intense di gare hanno visto sfidarsi le migliori formazioni del continente in una disciplina che unisce armonia, eleganza e forza, con esercizi di grande impatto coreografico.
Tra le squadre in pedana anche la Pro Recco Gym Club, che ha difeso i colori dell’Italia sotto l’egida della FISAC. Il team ligure ha preso parte alla competizione nella categoria Long Program, chiudendo al 19° posto della classifica generale. Un risultato che, pur non consentendo l’accesso alla finale, testimonia il buon livello tecnico ed esecutivo raggiunto dalle ginnaste italiane.
La prova, infatti, è stata eseguita con precisione e impegno, come sottolineato anche dall’allenatrice Giulia Angelino:
“Evidentemente è mancato qualcosa ma dobbiamo ancora capire bene cosa, aspettiamo i parziali per giungere alle nostre conclusioni. Siamo soddisfatti di quanto portato in pedana dalle ragazze, che in un contesto di così alto livello, hanno ben figurato.”
Il commento conferma la volontà della squadra di analizzare nel dettaglio la prestazione, per individuare i margini di crescita e proseguire il percorso di miglioramento che le condurrà ai campionati mondiali in programma a Novembre a Sofia.
La società si complimenta con lo staff e con il team formato da Elisa Chiappalone, Michelle Minervini, Alice Bacigalupo, Carlotta Taini, Noemi Felleti, Siria Aldinucci e Beatrice Micillo per la partecipazione ai Campionati europei, che rappresenta un traguardo significativo per la Pro Recco Gym Club e un’importante occasione di confronto internazionale. Un’esperienza preziosa che arricchisce il bagaglio tecnico e motivazionale delle atlete, proiettandole verso le prossime sfide.