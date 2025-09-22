In archivio la prima edizione di Bancarel’Miele: “In centinaia a Mulazzo per provare esperienza, visitare il borgo e godersi una vita ancora di paese”

Si è tenuta nel fine settimana la prima edizione di Bancarel’Miele, la due giorni dedicata a Miele della Lunigiana DOP, eccellenze, territorio e cultura sostenibile organizzata da Comune di Mulazzo e Consorzio del Miele della Lunigiana DOP. “Centinaia di persone hanno raggiunto il borgo di Mulazzo per provare esperienze, visitare uno dei borghi più belli d’Italia, godersi una vita ancora di paese nell’abbraccio caldo di Piazza Dante – informano in una nota gli organizzatori -. In particolare, sabato 20 settembre è stata l’occasione per evidenziare il valore dei prodotti certificati e, di conseguenza, dei prodotti economici e turistici fondati sulle locali eccellenze, mettendo in condivisione e in rete progettualità già in essere o da realizzare. Tra queste, la proposta del sindaco Claudio Novoa e del direttore del Consorzio Marco Cavallotti per una nuova Strada del Miele della Lunigiana, il progetto LIFE BEEadapt per la tutela dei territori e la conservazione degli insetti impollinatori, gli studi del professor Antonio Felicioli, docente di biochimica e apidologia presso l’Università di Pisa, azioni di sviluppo di filiera e territorio come quelle già promosse da istituzioni e privati come lo stesso Consorzio e: Condotta Slow Food LuniApua, Unione dei Comuni Montana Lunigiana, Distretto Rurale della Lunigiana, Consorzio di tutela Olio Toscano IGP, Città del Miele, aziende La Rita e Montagna Verde”.

“Domenica 21 settembre i numerosi partecipanti hanno invece potuto vivere vere e proprie esperienze immergendosi nella vita, nei sapori e nello spirito del comune – prosegue il resoconto diffuso da Comune e Consorzio -. Dallo spettacolo Il Circo delle Api di Sara Micol Natali all’animazione a cura di Luca Veroni e Francesca Mazzoli, truccatrice di grandi e piccini, inventrice di apette. Dalla degustazione guidata di formaggi del Gradile a cura di Valter Rapalli e di Roberta De Cesari di ONAF all’assaggio guidato di Mieli della Lunigiana DOP con Giovanna Spreafico, dei Mieli già Ambasciatrice. Dal laboratorio di autoproduzione di unguenti a base di cera d’api e oleoliti balsamici a cura di Elisa Caser e dalla visita all’apiario e mieleria collettiva de Il Pungiglione agli assaggi delle eccellenze presenti e presentate. Tra queste, i prodotti per la salute di OIKOS Apicoltura, i salami nostrani di Macelleria Andrea ed i più lavorati insaccati di Salumificio Marsili (tra cui il salame al Miele DOP), la Marocca di Casola ed i nuovi biscotti Gocce di Miele (DOP) del Forno in Canoàra, i funghi e prodotti derivati del Castagneto La Manganella, la spongata di Ilaria Tarantola, l’Amaro della Madonna (dall’omonimo bar di Villafranca), l’olio extravergine d’oliva di Mulazzo del Frantoio Ferrari Vivaldi, le birre artigianali di Birra del Moro e i cocktail ancora al Miele di Lunigiana DOP di Andrea ‘Tanke’ Federici. Infine, a sorpresa, i vini dell’ultimo Bancarel’Vino premiati e ri-presentati col viticoltore Ivan Giuliani in talk show dall’Amministrazione e dal direttore artistico Marco Bellentani. I due giorni sono stati inoltre sostenuti caldamente – e sensorialmente – dall’attività del sempre più amato Circolo ANSPI Paradiso che dalle 8:30 alle 20:00 (ed oltre) ha rifocillato i numerosi presenti in aperitivi, taglieri, gelati salvifici di Gelateria Delizia – con gusti speciali: polline e latte e miele, sempre DOP – e, ancora, le focaccette di Pro Loco G. Malaspina Licciana Nardi e i panigacci sfornati dai ragazzi del Panigaccio di Podenzana, giovani ed appassionati custodi di tradizioni”.

