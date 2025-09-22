Insediamento a Tavolara, Sarzana si può: “Amministrazione ha scelto un modello di sviluppo che privilegia il cemento”

““Parere favorevole ma con vincoli per il nuovo insediamento di Tavolara a Sarzana” questa è la notizia che abbiamo letto in quest’ultimo fine settimana. Si tratta, a quanto pare, di un nuovo insediamento artigianale che dovrebbe sorgere nella zona compresa tra la via Aurelia e via Tavolara nel quartiere di San Lazzaro. L’annuncio ha colto di sorpresa non pochi cittadini in quanto dell’iniziativa l’opinione pubblica era all’oscuro. Ora sappiamo che la Direzione Generale della Protezione Civile e Difesa del Suolo, a fronte del progetto presentato, approva la variante dello strumento urbanistico attuativo, ma riduce il numero degli edifici previsti da 17 a 6. L’approvazione, occorre sottolinearlo, diventerà operativa solo a seguito dell’inserimento nel PUC – presumibilmente quando ne avremo uno perché il Piano Regolatore Generale di Sarzana, poi convertito in PUC, risalente al 1998 è decaduto dal 2008 e non è più stato rinnovato – di specifiche norme di salvaguardia del territorio e alla realizzazione di approfonditi studi geologici a corredo di ogni singola costruzione. Il progetto, nato molti anni fa sotto altra amministrazione, come si legge sulla stampa, è stato fatto proprio dall’amministrazione attuale che sta proseguendo una politica edilizia aggressiva su tutto il territorio comunale procedendo nell’unico modo possibile, con varianti e/o aggiornamenti al vecchio Piano Urbanistico Comunale. Per dovere di informazione riportiamo le parole del sindaco Cristina Ponzanelli da un comunicato stampa del Comune datato 28 ottobre 2019, in occasione di un incontro con gli architetti Stefano Boeri e Massimo Giuliani della “Stefano Boeri Architetti”, già contattati dalla precedente amministrazione comunale per l’elaborazione del nuovo PUC della città. “Il Puc – affermava in quella occasione il sindaco Cristina Ponzanelli- è lo strumento per definizione che delinea lo sviluppo e la crescita complessiva di una città. Ci stiamo impegnando a non guardare alla prossima elezione ma ai prossimi decenni e il PUC rappresenta a questo scopo uno strumento indispensabile (…) Condividiamo con i professionisti una visione di Sarzana più moderna, verde, sostenibile e accessibile (…) seguendo il principio che è meglio recuperare e riqualificare l’esistente che imporre volumi nuovi”. Dopo sette anni è innegabile che l’amministrazione abbia scelto, invece, un modello di sviluppo che privilegia il cemento pensando che l’incremento del PIL locale così ottenuto sia maggiore e più sostenibile nel tempo rispetto a quello derivante da turismo e agricoltura di qualità, storiche vocazioni di Sarzana. Ci domandiamo se i cittadini sarzanesi siano consapevoli che un anno dietro l’altro stia sparendo una quota notevole di terreni agricoli, che ogni quartiere veda diminuire le aree verdi, che in nome di una sedicente pubblica utilità si proceda a colpi di varianti e aggiornamenti del PUC scaduto da anni e non ancora rinnovato, nonostante le promoesse e gli accordi con i professionisti milanesi risalenti al 2019. Altra domanda fondamentale è: in base a quale norma può essere cambiata la destinazione d’uso di edifici nati per uso pubblico in residenziali privati? Ci chiediamo, inoltre, a quanto ammontino gli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune per le nuove costruzioni e se risponda al vero che tali oneri siano sistematicamente monetizzati e non corrisposti dai costruttori attraverso la forma canonica di realizzazione di opere accessorie e, soprattutto, come vengano spesi. L’innovazione tecnologica sta cambiando profondamente il linguaggio della politica e dell’economia: oggi è chiaro ai più che se vogliamo tramandare un mondo vivibile alle prossime generazioni dobbiamo affrontare i cambiamenti climatici e la carenza di risorse energetiche e alimentari utilizzando la conoscenza scientifica invece che procedere ottusamente proponendo ricette scadute che mirano a governare giorno per giorno, traguardando un consenso immediato senza porsi il problema della sostenibilità nel tempo”. Il Direttivo dell’associazione civico-culturale “Sarzana si può!”

L’articolo Insediamento a Tavolara, Sarzana si può: “Amministrazione ha scelto un modello di sviluppo che privilegia il cemento” proviene da Città della Spezia.

