Lunigiana, cresce l’attesa per i due giorni di ‘Castagna bike’

Il countdown è ormai agli sgoccioli per l’inizio della 21esima edizione della ‘Castagna bike’, manifestazione sportiva che si svolgerà il weekend dell’11 e 12 ottobre a Selva di Filetto, poco distante da Villafranca in Lunigiana. La kermesse si aprirà il sabato con la ‘castagna road’, gara dedicata agli amanti della bicicletta che attraversa paesaggi naturali e piccoli borghi medievali tra salite e discese e che presenta due percorsi differenti per lunghezza e difficoltà: il medium, adatto anche a chi è discretamente preparato fisicamente, lungo 50 km con un dislivello di 1000 metri e un ristoro presente sulla tratta e il large, invece molto più impegnativo, lungo 66 km, con un dislivello di 1500 metri e con due ristori lungo la tratta.

Il programma di gare, dopo un sabato di sera di festa con specialità gastronomiche e musica alla Selva di Filetto, continuerà anche il giorno dopo con ben cinque itinerari per Mountain bike(di cui uno interamente dedicato alle e-bike), oltre a un percorso destinato alle biciclette gravel e due trail per gli appassionati del podismo.

