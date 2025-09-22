Maltempo, confermati gli orari di chiusura dell’allerta: “Ma attenzione ai torrenti e ai terreni saturi d’acqua”

Liguria. Arpal conferma la chiusura dell’allerta arancione alle 13 sul ponente della regione (Zone A e D) a cui seguirà un’allerta gialla fino alle 14; sul centro e i versanti padani di levante (Zone B ed E) l’allerta arancione chiuderà alle 14; sul levante (Zona C) alle 15. Seguirà allerta gialla: su B ed E fino alle 15; su C fino alle 16.

Come nelle attese una intensa perturbazione in arrivo dalla Francia ha colpito la nostra regione con piogge di forte intensità, in particolare sui versanti padani di Ponente, a partire dalla tarda serata di ieri e nella notte successiva. Una struttura temporalesca stazionaria ha interessato la Val Bormida per diverse ore: il pluviometro di Dego ha registrato una cumulata di 422.2 mm dalla serata di ieri, mentre il livello del fiume Bormida ha superato la seconda soglia di guardia a Piana Crixia e a Carcare.

