Meteo, in Liguria mattinata di forti temporali: miglioramento nel pomeriggio

Genova. Un intenso sistema perturbato in arrivo dalla Francia, è pronto ad interessare, in modo intenso, la Liguria nella giornata di lunedì, giornata di allerta arancione, con piogge intense a carattere di nubifragio e possibili criticità. Il fronte sarà precursore di un periodo caratterizzato da condizioni di variabilità e da temperature prettamente dal sapore Autunnale.

Fenomeni localmente stazionari e persistenti tra Genovesato Centro-Occidentale e Savonese tra nottata e mattinata. Cumulate precipitative potenzialmente superiori ai 150-170 mm entro il pomeriggio nelle aree interessate.

