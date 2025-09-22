Neuroradiologia Santa Corona, il sindaco De Vincenzi e il consigliere Liscio: “Risultati confermano ospedale come eccellenza da difendere”

Pietra Ligure. “Desideriamo esprimere le nostre più vive congratulazioni, unite a grande soddisfazione e gratitudine, al dottor Luca Allegretti, al dottor Diego Ivaldi e a tutta l’equipe di Neuroradiologia interventistica del Santa Corona per gli eccezionali risultati raggiunti nei giorni scorsi”, esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’Ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

“Grazie alle loro capacità e professionalità e alla tempestività degli interventi, sono state salvate quasi contemporaneamente due vite umane, confermando, ancora una volta, gli elevati standard di qualità e di eccellenza che contraddistinguono il nostro ospedale – continuano il Sindaco e il Consigliere – Tanta è la soddisfazione per questi risultati sempre più consueti, quanto è il rammarico per le volte in cui Santa Corona viene messa in discussione, riducendo spesso la sua funzione solo a mere considerazioni in termini numerici. Crediamo al contrario, e risultati come questo lo dimostrano, che al Santa Corona ci sia ancora tanta qualità professionale e altrettanta dedizione, valore inestimabile, da preservare e valorizzare”.

